U prigodnom programu su učestvovali đaci šabačke gimnazije i ženski vokalni sastav „Šapčanke“, koji neguje tradicionalnu muziku. Nakon paljenja badnjaka, iznad prepune, nedovno rekonstruisane porte, usledio je veliki vatromet.





PALjENjE BADNjAKA U JAGODINI



Sneg, koji pada sa manjim i jačim intenzitetom ceo dan, nošen vetrom, i temperatura ispod nule, nisu omeli da nekoliko hiljada vernika Jagodine i okolnih sela prisustvuje božićnim liturgijama i paljenju badnjaka u portama gradskih crkava.









U prisustvu velikog broja vernika, patrijarh srpski Irinej osveštao je badnjak na platou ispred Hrama Svetog Save na Vračaru, nakon čega je obavljeno tradicionalno paljenje badnjaka.Paljenju badnjaka prisustvovali su i potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Aleksandar Vulin.Patrijarh Irinej čestitao je praznik srpskom narodu i poželeo im, i onima u otadžbini, ali i onima u rasejanju, da im Bog daruje mir, slogu i ljubav."U naše domove danas će biti unet badnjak, to hrastovo drvo jako i snažno po svojoj prirodi, ali sa puno simbolike", ukazao je Irinej i ispričao da ono simbolizuje život, rođenje Isusa Hrista, njegov ulazak u ovaj svet, u naše domove i srca."Ali i da badnjak uđe u sve naše ustanove, u naše naučne ustanove, prosvete ustanove, vojsku koja nas štiti i da sve ono što je naše bude osvetljeno svetlošću drveta života, odnosno svetlošću Hristovom", rekao je Irinej.Kaže da u današnje vreme ima mnogo nevolje i briga i poželeo da nas Bog sačuva svih nevolja, kao što nas je, navodi, čuvao kroz istoriju."Neka bog blagoslovi i naše Kosovo, taj naš sveti kraj, našu svetu zemlju, naš Jerusalim. Tamo gde su naše svetinje, tamo gde je stvarana naša istorija, gde je nikla naša kultura, tamo gde se podizala naša duhovnosti, tu našu otačku zemlju da nam Gospod sačuva i da ostane narodu našem, kome je uvek pripadala i bila njegova, da to bude danas i sutra", poručio je Irinej.On je poželeo srećan praznik uz najradosniji pozdrav "Mir božiji, Hristos se rodi".Irinej služi i svečano bdenje u kripti Hrama Svetog Save.U Sabornoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu u nedelju su upaljeni badnjaci, u prisustvu brojnih građana, kojima je blagoslov uputio episkop Lavrentije, poželevši im svaku ličnu i porodičnu sreću.Ovo su običaji puni lepote i krasote naše vere, tradicije i kulture, kojima se, uvek, na svoj način, radujemo, od srca, rekao je posle liturgije i paljenja badnjaka kod nove lozničke crkve na Lagatoru, protojerej stvarofor Milan Aleksić, starešina tog hrama, koji se nalazi na nekadašnjem imanju Vuka Stefanovića Karadžića.Paljenju badnjaka prisustvovalo pred hramovima u gradu i selima Jadra, Rađevine, Jadra i Podrinja, više od 50.000 vernika, među kojima je bilo najviše mladih. Taj lepi običaj, uz vatromet, učioni je svetkovanje Božićnih praznika još lepšim. Za vernike je spremljeno okrepljenje od čajeva do kuvane rakije i kuvanog vina. Organizovano je i pijukanje za mališane, još jedan od obilaja punih lepote, kojima se raduju najmlađi.- Slavio sam Božić na svim meridijanima i svugde su se naši ljudi radovali ovom našem prazniku – priča nam vladika Lavrentije, koji nikad ne propušta da pohvali valjano duhovno delanje lozničkog sveštenstva i monaštva. - Ljubav i radost prema prazniku dolaska Bogomladenca, kako sam stariji, ne samo da nije splašnjavala, već samo raste kroz dodatne lepote i krasote koje ima u mojim i dušama našeg naroda.Badnjak je, pre nego što je zapaljen, u povorci vernika i sveštenika nošen oko crkava. Vernici su se utrkivali ko će pre otkinuti grančicu sa badnjaka, za zdravlje, pre nego što u celosti izgori.Pre ceremonije paljenja badnjaka u crkvama je služena liturgija a vernici su badnjak kitili novčanicama i ispod njega ostavljali poklone, vino, jabuke, suve šljive, orahe...U portama jagodinske saborne crkve Svetih apostola Petra i Pavla, kao i crkvama Svetog Arhangela Mihajla i Svete Petke, služeni su vruća rakija, vino i čaj.Upriličen je i vatromet. Predsednik Skupštine grada Dragan Marković - Palma, tradicionalno, sa saradnicima i porodicom, prisustovao je paljenju badnjaka u svom rodnom selu Končarevu, na levoj obali Velike Morave, oko šest kilometara od Jagodine.Svečano bilo je i u crkvama srednjovekovih manastira u Pomoravlju - Ravanice kod Ćuprije, Manasije kod Despotovca, Kalenića kod Rekovca i Miljkovog manastira kod Svilajnca.