Tanjug | 03. januar 2019. 21:03 |

Sneg večeras najviše pada na području zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, a u nekim delovima zemlje dostigao je i više od pola metra.Saobraćaj se na pojedinim deonicama odvija otežano i usporeno, ali vanrednih zastoja i prekida nema, rečeno je Tanjugu u AMS S.Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.Da bi putevi širom Srbije bili prohodni angažovana su 424 snegočistača, 186 građevinskih mašina i više od 1.750 radnika.Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je večeras da su ekipe Zimske službe trenutno u ulicama drugog prioriteta, te da je i dalje na snazi četvrti stepen pripravnosti, kako će biti i sutra i tokom vikenda, zbog najavljenog ledenog talasa.Sneg koji pada u Novom Sadu nije uticao na odvijanje saobraćaja, i nije bilo poblema u funkcionisanju gradskih službi.Sneg koji čitavog dana pada u Kragujevcu, izazvao je dosta problema vozačima, a kako navode lokalni mediji tokom dana se desilo i desetak sabroaćajnih nezgoda.Kao i uvek, u ovakvim vremenskim uslovima, najteža situacija je na putu Ivanjica-Novi Pazar preko Brda i Odvraćenice, rečeno je Tanjugu u Putevima Srbije.Iz tog javnog preduzeća apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni oko Ivanjice, Užica, Valjeva, Kolubare, Zaječara, Kragujevca, Kruševca, Kopaonika, Vranja, Novog Pazara, Požege, ali i Bačke, Novog Sada i na Kosovu."To su najkritičniji delovi Srbije po pitanju snega i stanja na putevima", navode nadležni.Železnički, avio i rečni sabraćaj odvijaju se normalno.Tokom dana, najveći problem desio se na Ibraskoj magistrali, na prilazu Beogradu kod Rušnja i Meljaka, gde je zbog dva lančana sudara fromirana kolona od 15 kilometra.Snežni pokrivač u nekim delovima Srbije, kao što su sela oko Nove Varoši, dostigao je i više od pola metra, a slična situacija je i na Zlataru, Zlatiboru, Kopaoniku i Jabuci, gde sneg pada od juče.Na Divčibarama je napadalo 32 centimetra, dok ga na ski stazi Crni vrh ima i desetak centimetara više.U planinskim selima Nove Varoši - kao što su Akmicćići, Božetići, Jesonovo i Bela Reka situacia je najteža, ali bi zahvaljujući teškoj mehanizaciji koja danonoćno radi, do kraja dana putevi mogli da budu rašcišćeni.U Prijepolju u višim delovima opštine ima do 50 centimetara snega.U Vranju je bilo poledice i ugaženog snega na kolovozu ali je prohodno i na najkritičnijim planinskim putnim pravcima prema Krivoj Feji, Poljanici i Mijovcu.Iz AMŠ i večceras upozoravaju da na pojedinim deonicama ima do pet centimera snega, pa su vozačima potrebi i lanci. Oni navode da je situacija najbolja na severu zemlje gde nema snega na kolovozima.Republički Hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje na snežne padavine na području Srbije i to sve do 7. januara.