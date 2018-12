Tanjug | 26. decembar 2018. 11:40 > 12:26 |

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je mladim lekarima, koji su dobili ugovore o pvom zaposlenju, da niko neće moći da zaustavi jačanje Srbije, te da oni, u pravom smislu te reči, oni koji treba da grade budućnost zemlje."To ne kažem zato što je politički lepo da se čuje, već zato što to stvarno mislim", rekao je predsednik na svečanosti u Palati Srbija. Ukazao im je da je važno da rade, da se bore, trude i pokazuju odgovornost, kao što su činili i do sada."Nastavite da radite onako kako ste studirali", posavetovao ih je Vučić. Ispričao je i da se seća da njegove kolege sa Pravnog fakulteta, koji su bili slabiji od njega tokom studija, ni danas ne mogu da ga pobede. "Morate da zadržite istu odgovornost, marljivost i predanost i uvek ćete da pobeđujete", rekao im je Vučić,PROČITAJTE JOŠ -On je istakao da će Srbija nastaviti da jača svoju privredu, što niko neće moći da zaustavi, kao što neće moći da zaustavi ni podršku države srpskom narodu na KiM. "Kakve god oni mere provodili i činili protiv nas, uvek ćemo imati dovoljno načina da obezbedimo plate za radnike u zdravstvu na Kosovu i Metohiji, kao i sav potreban materijal da biste mogli da lečite naše stare, mlade i decu na KiM", rekao je Vučić na svečanosti na kojoj je uručio ugovore o zaposlenju najboljim diplomcima medicinskih fakulteta u Srbiji.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je prilikom dodele ugovora o zaposlenju najboljim diplomcima medicinskih fakulteta u Srbiji da će plate zaposlenih u zdravstvu iz godine u godinu biti veće i naveo da je Srbija danas ispred pet ili šest zemalja EU po kvalitetu zdravstvenih usluga.Vučić je rekao da je uveren da će plate moći da budu evće zahvaljujući boljoj situaciji u ekonomiji. "Molim vas da znate da svako povećanje mora da prati jačanje naše ekonomije koja je ranije bila uništena. Nismo imali šta da naplatimo. Danas se stvari menjaju, jer nije isto kada u Nišu na primer imate dve ili osam fabrika. Taj novac se sliva u državnu kasu", rekao je Vučić.Navodeći da je završen Klinički centar u Nišu, Vučić je rekao da očekuje da će u narednih nekoliko godina biti završeni i centri u Beogradu, Novom Sadu u Kragujevcu. "Posebno planiramo da uložimo u Klinički centar u Kosovskoj Mitrovici i zdravstveni centar u Gračanici", rekao je Vučić.PROČITAJTE JOŠ -Vučić je ukazao da problem u zdravstvu postoji, te da je pre pet godina bilo poslednje u Evopri, međutim, kaže da je ono danas ispred pet, šest zemalja EU što, kako kaže, ne znači da je dobro. Kaže da je i danas nezadovoljan jer sluša izgovore kada pojedini radovi ne počnu na vreme i tada mu, kako kaže, dođe do da "iskoči iz kože", jer sluša "tupave, nesuvisle, odgovore"Kada je reč o platama zaposlenih u zdravstvu, Vučić je rekao da je insistirao da plate lekara i medicinskog osoblja budu najviše povećane. Sestrama i medicinskom osoblju 12 odsto će plate biti veće ove godine, a lekarima 10 odsto."Sledeće godine da budu kumulativno još veće. Ulagaćemo sve više u vas. Moći ćete pristojno da živite u zemlji od napornog i teškog rada. Niko neće moći da potceni vaše znanje i rad i uveren sam da će država umeti da ga nagradi", rekao je Vučić.Kako je rekao, danas je srećan, jer je u ova teška i turbulentna vremena, ne našom krivicom, izazvana u svetu, Evropi i regionu, pronađena mogućnost da se mladima koji obezbedi bolja i sgurnija budućnost. "Zdravlje nema cenu, obrazovanje, nauka i razvoj nemaju cenu i zato je država počela da ulaže više novca", rekao je Vučić.Vučić je zamolio vladu da počne da prati rad vredne dece u srednjim i višim školama i da ih na isti način angažuje. "Da im ukažemo da država ima sve više ekonomskog potencijala, da smo u stanju da izgradimo društvo zadovoljnih, ako ništa drugo, neuporedivo zadovoljnijih građana", rekao je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će u subotu otvoriti renoviranu Opštu bolnicu u Vranju, u čiju je rekonstrukciju, kaže, uloženo 3,5 miliona evra i poručio da moramo da sačuvamo zdravstvo, jer je ono suština standarda i sustina opstanka.“Imaćemo i banjska lečilišta i verujem da ćemo, posle KC Niš, i sa drugim stvrarima doprineti povoljnijoj slici zdrastva, nego što je bio slučaj do juče”, rekao je Vučić nakon što je najboljim diplomcima medicinskih fakulteta uručio ugovore o zaposlenju.Poručio im je još jednom da su oni budućnost ove zemlje, ali i da će država morati još više da ulaže kako bi zdržala mlade medicinare - oko 38.000 lekara i još veći broj medicinskih sestara.Kako je rekao, za plate lekara se na godišnjem nivou izdvaja 39 milijardi, a za medicinske sestre 41 milijarda dinara."Moraćemo to da povećavamo svake godine, ako želimo da zadržimo ljude u zemlji”, ukazao je predsednik."Da bismo mogli da opstanemo, moraćemo značajnije da finansiramo medicinsko osoblje. To je ono što svi traže, nema ih dovoljno u Nemačkoj i drugim zemljama", rekao je Vučić.Iako sam svestan da nećemo moći da sačuvamo sve, važno je, ističe predsednik, da probamo da sačuvamo 95 do 97 odsto medicinara, jer je to veliki uspeh za zemlju.Ponovio je da je srpsko zdravstvo danas ispred nekoliko zemalja EU, iako je pre pet godina bilo ubedljivo poslednje.To, podvukao je, pokazuje veliki napredak, ali, dodaje, nije zadodoljan, jer želi da napredak bude brži, snažniji i postojaniji.