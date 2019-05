Tanjug | 12. maj 2019. 09:24 |

Nikada ni za jedan zločin, ni za jedno ubistvo, ni za jednu smrt bilo koga i bilo gde nisam bio ni optužen, ni suđen ni osuđen, rekao general u penziji Vladimir Lazarević komentarišući što su pojedini mediji i strane diplomate "dočekali na nož" to što je na Dan pobede predvodio povorku niškog "Bemrtnog puka"."Neka je na čast tim ljudima koji sebe zovu novinarima i redakcijama i medijima koji su objavili kao senzaciju da je navodni ratni zločinac bio na čelu povorke niškog "Besmrtnog puka", rekao je Lazarević za "Politiku".On je istakao da je bio haški optuženik, kasnije i haški osuđenik, i da je prvobitno osuđen na 15 godina, a potom mu je kazna zatvora smanjena na 14 godina zbog komandne odgovornosti tokom zbivanja na Kosmetu."Meni je na teret stavljena odgovornost što navodno nisam, kako je obrazloženo, sprecio proterivanje albanskog stanovnistva s Kosova. To je jedina istina", rekao je Lazarević.Prema njegovim rečima, još je zanimljivije što su tendenciozne konstatacije medija koji su antisrpski nastrojeni, jedva docekali pojedinci iz diplomatskih predstavništava upravo onih država koje su izvršile 1999. godine agresiju na nasu zemlju."Zamislite koja je to drskost da takvi diplomatski predstavnici sebi dozvole da kažu kako je sramota što sam ja bio na čelu ''Besmrtnog puka''. A i dan danas, posle 20 godina ćute o jedinoj istini - da su bas njihove drzave izvrsile najveći zločin u 20. veku, zločin nad civilnim stanovnistvom naseg naroda, posto vojnički nikako nisu mogli da nas pobede i savladaju, a da za taj zločin nikada i nikome nisu pune dve decenije odgovarale", rekao je Lazarević.