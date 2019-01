Tanjug | 31. januar 2019. 10:05 | Komentara: 0

Međunarodna zajednica nije bila zainteresovana da se procesuiraju odgovorni za slučaj "žuta kuća", jer je Kosovo bilo iznad prava i pravde, izjavio je danas potpredsenik Vlade Rasim Ljajić.

On je, komentarišući izjavu Dika Martija da su nestali ključni dokazi u Hagu za "žutu kuću", rekao je da je u svojoj knjizi bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte objasnila šta se dešavalo na KiM i da su počinjeni zločini od strane visokih rukovodilaca OVK.

"Predstavnici međunarodne zajednice bili su vrlo blagonakloni ili nisu bili zainteresovani da se dovede do kraja ta stvar i da se procesuiraju oni koji su počinili zločine, jer navodno bi to uticalo na političku stabilnost, prouzrokovalo krizu koja nije bila potrebna Kosovu tada. Tako da je Kosovo bilo iznad prava i pravde", rekao je Ljajić za TV Prva.

Upitan da prokomentariše to što su nestali dokazi za slučaj Markale, on je rekao da ne može da govori o tome, jer nije čuo da se to desilo.

