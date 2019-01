Tanjug | 25. januar 2019. 15:48 |

Bivši izvestilac Saveta Evrope Dik Marti rekao je danas da postoje politički pritisci kako bi afera o trgovini organima bila stavljena u arhive.Tačno osam godina nakon usvajanja izveštaja i rezolucije Saveta Evrope o "navodima o trgovini organima na Kosovu", izvestilac Dik Marti, švajcarski senator, sada u penziji, ponovo se našao u Palati Evrope u Strazburu.Predstavio je svoju autobiografsku knjigu "Izvesna ideja o pravdi"."Ne mogu da proričem, ali mogu da konstatujem da postoje dve tendencije. To je moj utisak. Jednu tendenciju čine ljudi koji se iskreno i časno bore kako bi istina izašla na videlo. Ima, međutim, velikih političkih interesa zbog kojih postoji druga tendencija – da se cela ta priča stavi u arhivu iz razloga mira, bezbednosti i ne znam još čega", rekao je Marti za Radio Beograd 1.Očigledno postoje, ističe Marti, politički pritisci koji kažu "prestanimo sa tom aferom, to je završeno"."To dolazi iz pojedinih evropskih država. Istih onih koje su pravile prepreke kada sam pravio izveštaj za Parlamentarnu Skupštinu Saveta Evrope o tajnim zatvorima, govoreći da je to u višem interesu njihovih država, njihove bezbednosti i ne znam šta sve još, i da zato nije trebalo da se otkrije ono što se zna", istakao je Marti.Dik Marti je podsetio da je međunarodna zajednica 2011. godine ocenila njegov izveštaj kao ozbiljan i uverljiv i zato ustanovila instituciju tužioca i jednu specijalnu istražnu jedinicu sastavljenu od četrdesetak stručnjaka, baziranu u Hagu, prenosi RTS.