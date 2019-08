31. avgust 2019. 21:06 | Komentara: 0

Nemački proizvođač automobila Folksvagen pregovara sa zvaničnicima u Ankari o poreskim režimom za vozila u Turskoj , jer nastoji da dogovori investiciju od preko milijardu evra za izgradnju fabrike u toj zemlji, prenosi Investitor.me pozivajući se na turske medije.

Nije navedeno o kakvim je tačno porezima na vozila reč u ovom slucaju, ali se zna da kupovina automobila u Turskoj podrazumeva poseban porez na potrošnju koja ide od 45 do 60 odsto za motore do 1,6 litara a, kako prenosi Biznis Info, penje se i do 100, odnosno 110 odsto za motore do dva litra.

“ Folksvagen je spreman da uloži milijardu evra u Tursku”, rekao je jedan od izvora turskih medija.

"Jedini zahtev koji imaju odnosi se na oporezivanje na tržištu automobila. Njega planiraju da upute i turskom predsedniku, a očekuje se da odluka bude doneta uskoro“, naveo je taj izvor, dodajući da Turska traži način da izađe u susret nemačkom gigantu, a da ne dovede postojeće proizvođace automobila u nepovoljan položaj.

U novembru 2018. Folksvagen objavio je nameru da izgradi novu fabriku u Istočnoj Evropi u kojoj će se, između ostalih, proizvoditi vozila marke "škoda karok" i "seat ateca".

Investicija u novu fabriku koja će otvoriti oko 5.000 radnih mesta procenjuje se na izmedu 1,3 i 2 milijarde evra.