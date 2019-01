PROČITAJTE I: VEČNO U NAŠIM SRCIMA: Kolege i poštovaoci poslali poslednje poruke Marku Nikoliću

Bjelogrlić je primetio da je hiljade i hiljade umetnika potrošilo svoje živote tragajući za formulom kako biti običan, jednostavan i nenametljiv, a istovremeno snažan, neponovljiv i autentičan.



"Marku Nikoliću to nije bilo potrebno, naš Mare je tako rođen, tako je živeo. Voleo je da lovi ribu, da plovi rekom, pije vino, svira gitaru i peva. Vozio se gradskim prevozom i družio sa alasima, komšijama, majstorima i sa svim jednostavjim i, rekli bi, običnim ljudima. O glumi, pozorištu, filmu, televiziji je retko pričao, uloge nije jurio, one su same do njega dolazile i kada dođu, on ih nije pravio, on ih je živeo", istakao je Bjelogrlić.



"Lišen ambicije da bude najbolji i najpopularniji, bio je i jedno i drugo", dodao je on.



Bjelogrlić je ispričao da je u svojoj poslednjoj ulozi pred kamerama Nikolić odigrao čoveka koji gradi brod kojim će otploviti bez povratka i kada je snimio scenu u kojoj brod plovi u suton, rekao je: Eh, što nisam sada stvarno otplovio".



"Mnogo ćeš mi nedostajati, dobri moj ćale, dobri moj Gigo", rekao je Bjelogrlić.