Društveno koristan rad kao "kazna" za prekršaje zaživeo u školama. "Radno vreme" neposlušnih traje od 15 do 45 minuta

KAZNA za nedisciplinu u učionici nekada je bila odlazak u ćošak, a danas za brbljanje na času ili zadirkivanje druga učenik dobija krpu i metlu u ruke. Društveno koristan rad, koji smo gledali u američkim filmovima, postao je stvarnost i u našim školama. Sudeći po komentarima iz škola, đaci se ne bune, a i nastavnici kažu da "kaznene mere" povoljno utiču na njihovo "prevaspitavanje".

U Gimnaziji "Patrijarh Pavle" školskim pravilnikom razradili su zakonske odredbe. Taksativno su nabrojani prekršaji, ali i "vaspitne mere" koje se primenjuju kada su đaci neposlušni. Kako navodi Jasmin Nikolovski, direktor škole, cilj društveno korisnog i humanitarnog rada jeste prevencija nepoželjnog i društveno neprihvatljivog ponašanja učenika, kroz razvoj poželjnih i pozitivnih oblika ponašanja. "Kazne" su prilagođene učinjenom prekršaju, ali i godišnjem dobu.



- Zimi, to je čišćenje snega, kada je lepo vreme skupljaju lišće, pikavce, papire po dvorištu, čiste učionice, skidaju špaklom žvake sa klupa, usisavaju biblioteku - kaže Nikolovski. - U društveno koristan rad spada i produžetak obaveza redara, pomoć domaru u radionioci, pomoć dežurnom nastavniku, osmišljavanje i izrada panoa na određenu temu. Takođe, tu je uključen i humanitarni rad, recimo, sakupljanje odeće.

Naš sagovornik ističe da, ako učenik ima ukor odeljenskog starešine, društveno koristan rad će odrađivati dva puta nedeljno, i to tri nedelje, za ukor odeljenskog veća kazna je - tri puta nedeljno tri nedelje, za ukor direktora - tri puta nedeljno tokom meseca i za ukor nastavničkog veća četiri puta nedeljno, i to mesec dana. "Radno vreme" učenika je od 15 do 45 minuta.

- Deca dosta vole društveno koristan rad koji se, uglavnom, primenjuje kod blažih prekršaja, recimo, pričanja na času, dobacivanja, zadirkivanja - kaže Merica Buj Bjelogrlić, direktor OŠ "Olga Petrov". - Koja će se mera biti izrečena, odlučuje tim za prevenciju nasilja. Uglavnom je to čišćenje učionice, sadnja cveća, sređivanje dvorišta, da dečak ponese devojčici ranac, ako ju je zadirkivao.





UVEDENE I ZANIMLjIVE "PREZENTACIJE"

OSIM "klasičnih" kazni, u OŠ "Duško Radović" su našli originalni način kako da učenici shvate gde su pogrešili.

- Uveli smo takozvane prezentacije, pa učenik koji je prekršio pravila ponašanja treba da uradi projekat na temu svog "ponašanja" i predstavi ga drugovima - kaže Njegoš Zejak, direktor škole. - To se koristi, uglavnom, u slučajevima verbalnog optuživanja, pa krivac kroz svoje viđenje treba da objasni zašto nije dobro to što je uradio.