Beograd se od 16. do 22. septembra pridružuje evropskim gradovima koji obeležavaju "Evropsku nedelju mobilnost” i ujedinjeni pozivaju građane da se više opredeljuju za pešačenje, bicklizam i javni transport, izjavio je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić."Broj stanovnika u velikim gradovima u stalnom je porastu, kao i broj automobila. To je veliko opterećenje na globalnom nivou, koje ima značajan uticaj na klimatske promene. Narednih sedam dana, odazivanjem ovoj evropskoj inicijativi, pokazaćemo da smo svesni važnosti uvođenja mera održivog transporta i pozivanja građana da menjaju navike u saobraćaju. Pokazaćemo i da smo spremni da činimo napore kako bismo imali zdravije okruženje", rekao je Radojičić.Kako prenosi Beoinfo, on je naveo da ove godine u kampanji učestvuje oko 2.500 gradova i podsetio da Grad Beograd intenzivno radi na tome da se okrene zelenoj hijerarhiji u saobraćaju, odnosno da se prednost da pešacima, biciklistima i javnom prevozu u odnosu na automobile."Aktivno radimo na projektima usmerenim ka rešavanju problema u saobraćaju i povećanju kvaliteta života građana. Cilj nam je da Beograđanima i gostima omogućimo brže i lakše kretanje kroz naš grad. U prethodnom periodu proširili smo pešačke zone u centralnom delu grada, uveli ''vrabac servis'' kao efikasno i ekološko prevozno sredstvo, a krajem avgusta raspisan je javni poziv za podnošenje ponuda za postavljanje sistema javnih bicikala. U narednom periodu nastavićemo da širimo pešačke zone, radimo biciklističke staze i okrećemo se alternativnim vidovima transporta u odnosu na motorizovane", istakao je Radojičić.Istakao je da je korist od toga višestruka."Za naše zdravlje, ali i za očuvanje životne sredine važno je da pešačimo, vozimo bicikl, više se oslanjamo na javni prevoz nego na sopstvene automobile, u kojima se često nalazi jedna osoba. Zbog toga su principi ''Evropske nedelje mobilnosti'' važni svakog dana", rekao je beogradski gradonačelnik.On je precizirao da će Grad Beograd tokom sledeće nedelje organizovati niz aktivnosti i pozvao građane da učestvuju u njima."Promovisaćemo pešačke zone i sve što smo na ovom planu uradili u prethodnom periodu, organizovaćemo biciklijadu i druge aktivnosti za građane i turiste. Posebno bih izdvojio akciju ''Samo ne autom'', koja se održava 20. septembra. Pozivam građane da tog dana na posao idu pešice, biciklom ili javnim prevozom. Nadam se da ćemo u što većem broju pokazati da smo svesni značaja poruka koje ''Evropska nedelja mobilnosti'' šalje", rekao je Radojičić."Evropska nedelja mobilnosti” obeležava se svake godine od 16. do 22. septembra. Cilj je da se promotivnim manifestacijama i sprovođenjem makar jedne trajne mere održive urbane mobilnosti učini napor da se smanji korišćenje putničkih automobila i poboljšaju uslovi za javni saobraćaj, kretanje biciklista i pešaka. Tema ovogodišnje kampanje je bezbedno pešačenje i voženje bicikla, a slogan kampanje je "Pešačite s nama!”.