Zamenik gradonačelnika dao rok od 35 do 40 dana da preslože kocke na kolovozu oko trga jer je, kako je obrazložio, napravljen propust i nisu postavljene ravnomerno, zbog čega kolovoz nije funkcionalan za sve građane.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić bio je u petak jutro u vanrednoj inspekciji na nedavno renoviranom Trgu Republike i razgovarao sa izvođačima radova kojima je dao rok od 35 do 40 dana da preslože kocke na kolovozu oko trga jer je, kako je obrazložio, napravljen propust i nisu postavljene ravnomerno, zbog čega kolovoz nije funkcionalan za sve građane.

On je novinarima rekao da su se pojedini građani žalili da kocke na kolovozu nisu dovoljno funkcionalne.

Vesić je objasnio da je jutros razgovarao sa izvođačima u vezi sa pritužbama građana, odnosno biciklista i motociklista, kao i udruženja majki, da ne mogu da koriste kocke na kolovozu jer su neravne.

"Nedopustivno je da se kolovoz uradi tako da se misli samo na jednu kategoriju građana, odnosno na automobiliste, jer kolovoz mora da bude dostupan svima - i biciklistima i motociklistima", naglasio je Vesić.

Kako je istakao, izvođač radova ima rok od 35 do 40 dana da o svom trošku preslože sve kocke na kolovozu i da ih urade tako da budu dostupne svim kategorijama građana.

"Bez troška Grada, bez ijednog dodatnog dinara troška za građane, jer mi smo odgovorna vlast. Ovaj trg smo platili i hoćemo da dobijemo ono što građani žele, a to je da i kolovoz može da se koristi isto kao i trg", rekao je Vesić.

Kako je dodao, neće biti zaustavljanja saobraćaja već će se odvijati u posebnom režimu, radiće se i noću i presložiće se svaka kocka.

"Hoću da kolovoz oko trga bude uređen isto onako kao što je uređen ovaj trg koji svi hvale i da bude takav da mogu svi da ga koriste... Mi nismo Dragan Đilas koji plati 39 miliona evra dodatne radove na Mostu na Adi, pa 14 miliona evra plati da mu otvore most za Novu godinu tokom izborne kampanje. Mi odgovorno vodimo računa o svakom dinaru građana i ovo što se bude radilo na trgu radiće se o trošku izvođača", podvukao je Vesić.

Kako je dodao, insistiraće na tome da izvođač o svom trošku uradi i biciklističku stazu.

"Čestitam na odlično urađenom poslu na trgu, on je predivan i to svi kažu, ali kada je neko planirao kako da se urade kocke na kolovozu nije razmišljao o svim kategorijama građana", rekao je Vesić.

Osvrnuvši se na kritike pojedinih da na trgu nema šahti zamenik gradonačelnika je rekao:

"To je glupost. Video sam da su neki pametnjakovići na društvenim mrežama kometarisali kako nema šahti, ali to nije tačno".

Vesić je čestitao svima koji su radili na rekonstrukciji Trga Republike, jer je to, kako kaže, jedan od najlepših evropskih trgova koji je urađen fantastično.

"Mislim da malo gradova u Evropi ima ovakav trg i da bi nam mnogi pozavideli na ovakvom trgu... Ovaj trg je postao mesto okupljanja, prošle nedelje smo imali pozorište na trgu, a već od sledeće nedelje krećemo sa Danima evropskog fudbala na trgu", dodao je Vesić.

DIREKTOR "ŠTRABAGA":ISPRAVIĆEMO GREŠKU UČINjENU TOKOM RADOVA

Tokom radova na rekonstrukciji Trga Republike, koja je nedavno završena, napravljena je greška jer funkcionalnost kolovoza oko trga nije u potpunosti postignuta, izjavio je danas Dragan Pavelić, direktor "Štrabaga", firme koja je izvodila radove, i istakao da će to biti ispravljeno. "Na ovom projektu postoji određena greška, a to je da estetski i funkcionalni zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni. Estetika je imala prednost tako da funkcionalnost i ravnoća kolovoza nije bila postignuta zbog čega kolovoz ne mogu da koriste svi građani", rekao je Pavelić novinarima na Trgu republike. Pavelić je naveo da će korigovati rešenje i dovesti kocke na kolovozu u ravnu površinu tako da će svi građani moći da koriste kolovoz. "Učinićemo to u najkraćem mogućem roku", dodao je Pavelić, koji je u petak jutro na Trgu republike razgovarao sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem.