ISTOG dana, u ponedeljak, kada je pronađena napuštena beba u kontejneru ispred zgrade u Ulici prote Milorada Pavlovića 25 u beogradskom naselju Žarkovo, policija je uhapsila Mirjanu G. (33) iz zgrade na istoj adresi, osumnjičenu da je odmah po porođaju bebu zavila u kesu i bacila u smeće. Nju je policija privela sinoć, a posle ginekološkog pregleda, kojim je potvrđen porođaj, određeno joj je zadržavanje do 48 sati. Sumnjiči se za krivično delo teško ubistvo u pokušaju i biće privedena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako saznajemo, nju je policiji prijavila poznanica, koja je posumnjala da je reč o njoj, kada je videla u novinama sliku njihove zgrade, a pređašnja dešavanja su joj ukazala da je reč o Mirjani. Prema rečima suseda, policijske ekipe su u ponedeljak oko 22.00 opkolile zgradu, razgovarale su sa Mirjanom i potom je odvezle policijskim autom.

- Iako smo pretpostavljali da je neko iz kraja, jer se sve odigralo vrlo brzo nakon porođaja, ni na kraj pameti nam nije bilo da je to naša komšinica - pričaju stanari iz zgrade u Prote Milorada Pavlovića 25.

Prema rečima komšija, sretali su je ispred zgrade i nije izgledala kao trudnica.

- Viđali smo je povremeno, koliko znamo, to je normalna porodica. Živi sa ocem i sedmogodišnjim sinom - prepričavaju susedi. - Vodila ga je u vrtić, a sada treba da krene u prvi razred. Brinula je o njemu, žive u solidnim uslovima, ona je radila, tako da ne znamo šta je moglo da je natera na ovakav potez.

Reporteri "Novosti" danas su u Mirjaninom stanu zatekli njenu drugaricu Vidosavu Petković (22), koja je brinula o njenom sedmogodišnjem dečaku I. G.

- Ona je, sigurna sam, po porođaju, mislila da je beba mrtva, zato ga je i bacila. Poznajem je dobro i znam da ne bi odnela u kontejner živo dete - ovako za "Novosti" prepričava Vidosava, dobro upućena u porodične odnose.

Prema njenim rečima, Mirjana se porodila sama tokom noći, dok je njen otac R. G. spavao u drugoj sobi, kao i da je sama presekla pupčanu vrpcu i bacila novorođenče.

Vidosava Petković

- Porodila se u osmom mesecu. Pošto je znala da joj se otac budi oko 6.30 da ide na posao, znala je da do tada mora sve da završi. Čak ga je ispratila na posao, a da on ništa ne sazna - dodaje Vidosava i kaže da je Mirjana od svih skrivala trudnoću, kao i da je svom dugogodišnjem dečku rekla da je abortirala. Tvrdi i da su zbog toga raskinuli, jer je on želeo dete.

- Ni na poslu, u ribarnici u kojoj je radila, nisu posumnjali da je u drugom stanju, jer je nosila teške stvari i vešto krila trudnoću. Vodenjak joj je pukao na poslu, ali smislila je neki izgovor. Došla je taj dan s posla i ujutru se porodila - kaže Vidosava. - Ona nije osoba koja bi hladnokrvno uradila ovako nešto. Ili se uplašila ili joj se pomutio razum. Poslednjih mesec dana bila je rasejana.





Kako saznajemo, i prvu trudnoću je sakrivala, a njen otac R. G. saznao je tek na dan porođaja.

- Pošto je njen otac strog, nije mu govorila da je trudna. Krupnije je građe, pa se nije primećivao stomak. Tek kada je prokrvarila otac je odvezao u bolnicu, a njemu su saopštili da je trudna i da je porođaj u toku. On je tada doživeo moždani udar od šoka. Ona je i to dete htela da da u Zvečansku, ali joj otac nije dozvolio - objašnjava Vidosava.

Foto: Fejsbuk





Vidosavina majka, kako prepričava naša sagovornica, bila je sve vreme uz nju, od njenog prvog porođaja, posle koga je dugo ima postoporođajnu depresiju. Baka je odgajila dete, a tek od četvrte godine majka je počela da brine o njemu i, dodaje, od tad je živela samo za njega.

Navodno, otac deteta kog je majka odbacila, danas se javio policiji u želji da preuzme starateljstvo nad njim. Vidosava tvrdi da joj je rekao da želi dete, koje je Mirjana G. rodila u noći između nedelje i ponedeljka, umotala u kesu i bacila u kontejner ispred zgrade. Novorođenče je ujutru, dok je šetao psa, pronašao njen komšija Slobodan Cvetković. Dečak težak 2,2 kilograma je dobro i smešten je u Dečiju univerzitetsku kliniku "Tiršova".









OČEKIVAN PRITVOR

MINISTAR unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zahvalio se danas svima koji su doprineli da život bebe bude spasen.

- Majci je određeno zadržavanje i očekujem da će joj biti određen pritvor - rekao je Stefanović. - Apelujem na sve u takvim situacijama da se obrate institucijama koje mogu da im pruže medicinsku i psihološku pomoć.





DEČAK OSTAO SA DEDOM

SA Mirjaninim sedmogodišnjim sinom I. G. juče su razgovarali radnici Centra za socijalni rad, ali su odlučili da on ipak ostane da dedom u stanu. Postoji mogućnost da je on iz sobe video porođaj, te da je svestan svega što se dešavalo.