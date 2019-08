Tanjug | 27. avgust 2019. 15:11 |

Od 1. septembra uvode se vozovi u sistemu BG voza koji će saobraćati od stanice Beograd Centar do Mladenovca sa po tri polaska dnevno iz svake od krajnjih stanica, potvrdila je u izjavi za Tanjug Dragana Stanković, portparolka Srbija Voza.Ostali vozovi iz sistema BG voza saobraćaju po postojećem redu vožnje na relacijama Batajnica - Ovča i Ovča - Resnik.Stankovićeva je najavila i da će "početkom decembra, kada stupa na snagu novi red vožnje, biti uveden u saobraćaj i voz iz sistema BG voza ka Lazarevcu", i dodala da se funkcionisanje sistema BG voza dogovara s beogradskim vlastima i funkcioniše u skladu sa njihovim zahtevima.Ona je najavila da će u septembru početi radovi na modernizaciji putničko-tehničke stanice Zemun, što je investicija u vrednosti od 50,8 miliona evra, i naglasivši da je ta stanica važna za Srbija Voz jer će se u njoj održavati i sređivati vozovi pre nego što se puste u saobraćaj."Nivo i kvalitet usluge će posle modernizacije ove stanice biti podignut a sve u skladu sa standardima Evropske unije", rekla je Dragana Stanković.Portparolka Srbija Voza dodala je da su u toku i pregovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u vezi sa finansiranjem nabavke novih savremenih elektro-motornih vozova.Uz podršku Vlade Republike Srbije i resornog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i do sada je obnavljan vozni park, nabavljene su nove dizel-motorne garniture, pa ih je sada na raspolaganju 39, kao i 21 nova elektromotorna garnitura."Naši putnici se sada prevoze modernim, komfornim vozovima koji u sebi imaju i wajfaj konekciju", navela je Dragana Stanković i dodala da se cene karata nisu menjale a ostalo je i više komercijalnih popusta koji putovanje železnicom čine još pristupačnijim.U Srbija Vozu u toku je priprema dokumentacije za nabavku i uvođenje sistema ERP - što je sistem upravljanja resursima u okviru ove državne kompanije, a priprema se i modernizacija prodajne mreže.Letnja sezona za Srbija Voz traje do 15. septembra ali već sada je, kaže Stankovićeva, izvesno da je došlo do povećanja broja putnika na svim linijama - posebno na prugama koje su rekonstruisane.