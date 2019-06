G. N. | 14. jun 2019. 13:59 | Komentara: 0

Avionima na komarce

EKIPE Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju vršiće suzbijanje odraslih formi komaraca iz aviona danas od 18.30 sati. Lokacije na kojima će biti sprovedena akcija su leva obala Dunava, od Pančevačkog mosta do Kovilova, Ratno ostrvo, leva obala Save, od Ostružničkog mosta do blokova, desna obala Save - Makiško polje, Umka, Ostružnica uz reku, Ada Ciganlija i Ada Međica, kao i Zabran u Obrenovcu.Kao su napomenuli iz Zavoda, neophodno je da odgajivači pčela preduzmu potrebne mere zaštite pčela i to zatvaranjem leta košnice i privremenim preseljavanjem.