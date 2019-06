Tanjug | 09. jun 2019. 09:40 > 11:01 |

Ako sve bude kako treba, mi ćemo do kraja 2020. godine početi da gradimo metro i to ćemo možda početi obe linije metroa istovremeno – rekao zamenik gradonačelnika

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je imao pregovore sa kineskom kompanijom koja treba da gradi metro u Beogradu i najavio da će možda obe linije metroa početi da se grade istovremeno.





"Ako sve bude kako treba, mi ćemo do kraja 2020. godine početi da gradimo metro i to ćemo možda početi obe linije metroa istovremeno", rekao je Vesić sinoć u Surčinu, gde je otvorio manifestaciju "Bojčinsko kulturno leto".

Dodao je da će se istovremeno sa metroom raditi na širenju BG voza što je, dodao je, važno i za građane Surčina jer će linija BG voza koja sada ide do Batajnice kod Zemuna skreteti prema Surčinu.

"Ta linija će obuhvatiti i centar Surčina, i nacionalni stadion koji će biti izgrađen, kao i aerodrom Surčin tako da ćete imati direktnu vezu sa gradom", dodao je Vesić.



NA ULICAMA BEOGRADA OD DANAS 57 NOVIH AUTOBUSA



Na ulicama Beograda od danas saobraća 57 novih autobusa turske kompanije ''''BMC'''' isporučenih GSP "Beograd", a zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će 13 novih autobusa iz Turske stići sledeće sedmice i da će u julu GSP-u biti isporučeni prvi autobusi kineske kompanije''''Hajger''''.



Vesić je podsetio da su u aprilu potpisana dva ugovora o kupovini 244 novih autobusa za GSP - 70 od turske kompanije ''''BMC'''' i 174 od kineske kompanije ''''Hajger''''.



Kako je rekao, rok za isporuku autobusa turskoj kompaniji ističe 24.juna, a do sada je isporučceno 57 autobusa, dok će preostalih 13 stići sledeće nedelje.



''''Do sredine juna imaćemo 70 novih autobusa, čime će se znatno poboljšati kvalitet GSP-a. U julu će sukcesivno početi da stižu i autobusi kineske kompanije, tako sa će GSP do oktobra dobiti 244 nova autobusa, što je najveća pojedinačna nabavka autobusa u istoriji tog preduzeća'''', rekao je Vesić novinarima posle obilaska pogona GSP-a na Novom Beogradu.



Naveo je da će do kraja godine biti naručeno 50 novih zglobnih autobusa od kompanije ''''Ikarbus'''', kao i da je sledeće godine planirana i nabavka još 50 zglobnih i 30 električnih autobusa tog proizvođača.



Vesić je naglasio da će do sredine sledeće godine GSP imati 374 nova autobusa čime će, kako je rekao, biti obnovljeno više od dve trećine voznog parka tog preduzeća.



''''Grad Beograd je doneo tu odluku kako bi pokazao da čvrsto stoji iza GSP-a i da, za razliku od nekih prethodnih, sadašnje gradsko rukovodstvo ima politiku da ovo preduzeće ostane gradsko i da ima što više linija'''', kazao je Vesić.



Prema njegovim rečima, sledeći korak je poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u GSP-u, čija je prosečna plata trenutno 65.000 dinara, dok je pre godinu dana, podsetio je Vesić, plata vozača bila 52.000 dinara.



Dodao je i da je GSP dobio saglasnost od Vlade Srbije da zaposli 184 vozača, od kojih će njih 84 dobiti stalan posao i ugovore potpisati u naredne dve nedelje.



Najavio je da će 28.juna biti isplaćena i solidarna pomoć svim zaposlenima u komunilanim preduzećima tako da će i zaposleni u GSP-u dobiti 42.000 dinara.



''''Trudimo se da učinimo sve da se materijalni status GSP-a poboljša i da zaposleni osećaju da Grad čvrsto stoji iza njih. Naša nanmera je da ovo preduzeće jača i da se širi, a ne da se ugasi, što su naši prethodnici očigledno nameravali'''', rekao je Vesić i dodao da su danas zato mnogi nervozni i napadaju GSP.



U cilju poboljšanja kvaliteta gradskog prevoza u prestonici, sledeći korak biće kampanja naplate karata budući da su, ukazao je Vesić, godišnji troškovi GSP- oko 200 miliona evra, a da se samo oko 50 miliona evra naplati od karata.



"Ostatak se svake godine subvencionira iz gradskog budžeta. Gradski prevoz nigde u svetu nije profitabilan, ali nigde se ne dotira čak tri četvrtine", naglasio je Vesić.



Dodao je da u Beogradu ima oko 730.000 zaposlenih i da prema procenama gradski prevoz koristi oko 360.000 zaposlenih, a da svega 117.000 njih kupuje markicu.



"Kada bi još 100.000 njih kupovalo karte, to bi bilo skoro 100 novih autobusa za GSP svake godine", naveo je Vesić.