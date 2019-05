Tanjug | 16. maj 2019. 15:43 > 16:25 | Komentara: 0

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su u četvrtak izmene i dopune odluke o snadbevanju toplotnom energijom u Beogradu koja će omogućiti da se u slučaju temperatura nižih od 12 stepeni i posle 3. maja uključi grejanje.Ranije danas, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je novinarima u holu Skupštine grada rekao da je dosadašnja odluka stara više od 20 godina i da je zastarela jer se klima menja.“Imali smo i u septembru i sada u maju nekoliko dana kada je bilo ispod 12 stepeni, a grejna sezona je završena i toplane nisu imale mogućnost da puste grejanje. Sada ćemo izmenama omogućiti da ukoliko su tri dana temperature ispod 12 stepeni, u vreme kada nema remonta - u julu i avgustu, puste grejanje”, naveo je Vesić.Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas nekoliko predloga urbanističkih planova, među su i plan za "Park prijateljstva" na Ušću kojim će se regulisati svi sadržaji koji će se nalaziti u tom parku, plan za tunel koji će povezivati savsku i dunavsku padinu, kao i plan koji se odnosi na izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikom selu.Gradski urbanista Marko Stojčić rekao je da će plan detaljne regulacije za "Park prijateljstva" na Ušću definisati konačni razvoj tog parka."On je jedna od najvažnijih zelenih površina grada Beograda i uz gondolu koja treba da bude izgrađena, dobiće sasvim novi smisao. Budući kapacitet gondole dozvoliće da se poboljš saobraćajna veza između ovog dela grada i Kalemegdana, što će uticati i na smanjenje broja automobila i poboljšanje ekološke situacije u gradu”, rekao je Stojčić.Dodao je da će park biti i dodatno ozelenjen i obogaćen kvalitetnim rekreativnim sadržajem.Govoreći o tunelskoj vezi između savske i dunavske padine koja obuhvata delove opština Stari grad, Savski venac i Palilula, Stojčić je rekao da je u izradi tog plana učestvovalo više od 200 stručnjaka."Sigruni smo da ćemo podzemnom vezom u dužini od dva kilometra smanjiti troškove rekonstrukcije ulica, uštedeti gorivo, a u centralnoj zoni omogučiti da se smanji zagađenje i da se ekološki oporavi", rekao je Stojčić.On se osvrnuo i na plan detaljne regulacije za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda “Veliko Selo” koji, kako je istakao, predstavlja jednu od obaveza na putu ka Evropskoj uniji.Po oceni zamenik gradonačelnika Beograda Gorana Vesića set odluka o komunalnoj inspekciji, postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji Grada, postavljanju bašti... na teritoriji Grada i o promeni osnivačkog akta JP "Beogradska tvrđava" je prvi korak ka zaštiti kulturno-istorijskih celina koje postoje u glavnom gradu Srbije.Vesić je podsetio da u ovom trenutku postoji sedam kulturno-istorijskih celina u Beogradu, Dositejev licej, Knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac, Skadarlija, kao i staro jezgro Zemuna i Gročanska čaršija i da se setom odluka koje su danas donete čini prvi korak ka njihovoj zaštiti." Svi bismo želeli da one budu zaštićene, bolje očuvane, da se tu ne postavljaju bašte, montažni objekti onako kako kome padne na pamet, da bude urađeno u skladu sa našim projektom koji propisuje kako bašte mogu da budu postavljene, da se fasade urede, da se ne stavljaju reklame kako kome pada na pamet ...", kazao je Vesić obraćajući se odbornicima na sednici u Skupštini Grada.Istakao je da upravo zato pet kulturno-istorijskih celina Dositejev licej, područje Knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac, Skadarlija, kao i u budućnosti Svetosavski plato koji uživa u ovom trenutku status prethodne zaštite i u procesu je za proglašenje kulturno-istorijskog spomenika, donošenjem setom odluka biće stavljene pod nadležnost "Beogradske tvrđave"."Tako će to preduzeće, koje se bavi zaštitom tvrđave, moći da vodi računa o tome kako da očuvamo ove naše kulturno-istorijske celine", rekao je Vesić.Na ovaj način ćemo ih zaštiti, a suština je da se tih pet kulturno-istorijskih celina i šesta u budućnosti, kaže Vesić, stave pod nadležnost Beogradske tvrđave, koja će voditi računa o tome kakve bašte mogu da se postavljaju, kakvi suncobrani, gde smeju da se postave bašte, gde treba da se urade fasade, kakve reklame mogu da budu.Na taj način će one biti očuvane, uređene i to onako kako zaslužuju, ne samo zbog turista koji dolaze u grad, već i zbog nas Beograđana koji imamo obavezu da čuvamo ono što su naše kulturno-istorijske celine. Nemamo ih puno, ali hajde da ono što imamo sačuvamo", kaže Vesić.Laži koje je danas Dragan Đilas izneo u vezi sa “Mercedesom” i njihovim poslovanjem u Srbiji samo su nastavak njegove politike kojom on uporno tera strane investitore iz Srbije, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.On je tako reagovao na izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa koji je rekao da nabavka autobusa za GSP “Beograd” iz Kine i Turske govori da je “Mercedes” otišao iz Srbije.“Činjenica da je Grad Beograd kupio upravo solo autobuse, a da oni nisu Mercedesovi iz Ikarbusa definitivno znači da je Mercedes napustio ovu državu”, izjavio je Đilas.Vesić je rekao da je Đilas izneo niz laži u vezi sa Mercedesom i da je čak rekao i da se nada da Folksvagen neće doći u Srbiju.Od kada je Aleksandar Vučić bio premijer, pa predsednik u Srbiji je otvoreno oko 200 novih fabrika od čega je on lično otvorio oko stotinu, rekao je Vesić za Tanjug i dodao da u tim fabrikama radi oko 200.000 ljudi.Vesić je rekao da Đilas stalno pokušava da uplaši investitore i da je čak pretio investitoru iz kineske kompanije “Zi Đin” koja je izabrana za strateškog partnera za RTB Bor.“Stalno pokušava da otera strane kompanije jer očigledno je njegova politika što gore to bolje, što gore za građane Srbije to bolje za njega. Pritom, on ne nudi posao radnicima koji će da ostanu bez posla u tim fabrikama koje će on da zatvori već misli da oni treba da budu bez posla kako bi njemu bilo dobro i to nešto što je strašno”, rekao je Vesić.On je rekao da je Đilas dok je bio na vlasti upropastio "Ikarbus".“Mi smo, za razliku od njega, uspeli da pronađemo strateškog partnera za Ikarbus, a to je kineska kompanija ''Jin Long'' koja će u Ikarbusu ne samo nastaviti proizvodnju autobusa koje je do sada Ikarbus proizvodio, a to su dizel autobusi, već će početi da proizvodi i električne autobuse i napraviće fabriku za električne baterije koja će povećati izvoz Srbije jer će se izvoziti širom Evrope”, pojasnio je Vesić.Kako je dodao, sadašnja vlast je pronašla strateškog partnera koji će u “Ikarbusu” obezbediti nova radna mesta.“Njegova priča da je kupio 157 autobusa od Ikarbusa, a mi samo 90 mogu da ga obavestim da smo do sada kupili 90, ali smo ugovorili kupovinu još 100 običnih autobusa i 30 električnih autobusa”, rekao je Vesić.Dodao je da će Grad nastaviti da kupuje električne autobuse upravo iz “Ikarbusa” jer je plan da se, osim pomenutih 30, u narednih nekoliko godina nabavi još dodatnih 50 električnih autobusa.“Mislim da je mnogo bolje da Ikarbus proizvodi autobuse koji mogu da se izvoze jer je to prava politika. To pokazuje razliku između naše i njegove poliitke. U njegovom poimanju ekonomije, Ikarbus treba da tavori, da proizvodi tu i tamo poneki autobus za Beograd, a u našem razumevanju ekonomije Ikarbus treba da bude evropska kompanija koja će proizvoditi i za Beograd i izvoziti autobuse”, rekao je Vesić.Naveo je da je smešno da Đilas napada odluku Grada da kupi 244 autobusa od turske kompanije “BMC” i kineske kompanije “Higer” jer će, uključujući i autobuse koji će biti nabavljeni od “Ikarbusa”, u Beogradu do septembra sledeće godine biti 374 novih autobusa.“Kada je Đilas kupovao solarisove autobuse, zaduživao je Grad Beograd po kamatnoj stopi od 4,87 odsto uzevši od EBRD-a kredit od 65 miliona evra , a mi smo sada, kada smo za nabavku autobusa uzeli kredit od 35 miliona evra zadužili se po kamatnoj stopi od 1,59. Razlika između našeg i njegovog zaduženja je više od tri odsto, tačnije 3,2 odsto”, zaključio je Vesić.