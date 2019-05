Novosti Online | 14. maj 2019. 09:22 | Komentara: 0

Padavine i jutarnji špic uticali su da se u nekim delovima Beograda formiraju saobraćajne gužve.Najsporija vožnja je ovog jutra na Gazeli, Autokomandi i Pančevačkom mostu, ne samo zbog brojnih vozila koji koriste ove prelaze, već i činjenice da zbog kiše i klizavih kolovoza automobili kreću sporije.Na mostu Gazela intezitet saobraćaja pojačan je ka starom delu grada, dok se do Novog Beograda stiže bez problema.Gužve se sa Autokomande prostiru prema svim prilaznicama, a kolona se formirala od naslelja Vojvode Stepe, pa do sve do Autokomande.U Ulici vojvode Stepe formirala se kolona duga oko dva kilometra. Saobraćaj se sporo odvija i na Pančevačkom mostu, kao i na okolnim prilaznicama.Saobraćaj je pojačan i na Novom Beogradu u Ulici Ivana Ribara, a dok se vozila u okolini Resavske ulice i Kliničkog centra, zbog aktivnih radova usporeno kreću.(Telegraf)