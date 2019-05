DO NEDELjE 12. MAJA

PO ugledu na svetske Street Food Festivale, svi ljubitelji dobre ulične hrane doživeli su jedinstveno gastronomsko iskustvo u srcu Beograda, a Staropramen je u dobroj atmosferi, uz nastup IrieFM-a proslavio veliki jubilej - 150 godina najbolje praške priče.





Tašmajdanski park će do nedelje 12. maja biti mesto dobre zabave, jedinstvenih ukusa najrazličitijih kuhinja – od američke, azijske, do meksičke, libanske, italijanske, kineske, a sve to uz Staropramen pivo.

Jedinstvena gastro-zona u centru grada, uz oko 15 izlagača najkvalitetnije hrane, kulinarske radionice, centralni muzički program i veliki broj aktivacija, dostupna je svim mladim, urbanim Beograđanima, turistima, rekreativcima kojima je Taš glavna gradska oaza, kao i porodicama koje vole druženje na otvorenom.





Tašmajdanski park pravo je mesto za podsetnik o važnosti reciklaže i brige prema okolini. Tako je veliku pažnju posetilaca izazvala haljina neobičnog materijala koju je u sklopu kampanje „Reciklirajte i Vi“ kreirala mlada kreatorka Milica Marinković. Plastične čaše i limenke iskorišćene su kao originalan materijal od koga je napravljen odevni predmet, a ovim nesvakidašnjim prizorom Apatinska pivara je još jednom ukazala na važnost reciklaže.

Staropramen je već 150 godina deo nezaboravnih trenutaka ljubitelja piva, a u godini jubileja podrškom Street Food Festivalu nastavio je dobar niz. Pored mnogih posetilaca slavljenik je ugostio i novinare, a festivalsku atmosferu nisu propustili ni influenseri Ivana Radovanović (Mogu ja to sama) i Igor Stanković (Izorgor), koji su na Staropramen štandu stvarali neke svoje priče.

U bogatoj ponudi Street Food Festivala, Staropramen je po ko zna koji put pokazao zašto neodoljivo ide uz različite vrste kobasica iz menija čuvenog Njurst Platz-a, a uz kvalitetne priče koje se uvek pletu uz njega, potvrdio je da je simbol trenutaka koje želimo da sačuvamo.

Tako je obeleženo 150 godina trenutaka koji se pamte. Uz Staropramen, novi tek treba da nastanu.