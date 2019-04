Novosti online/ Tanjug | 28. april 2019. 11:53 > 14:04 |

Đura je danas nakon celog ludila, želeo da napravimo ovaj snimak, hteo je da se obrati ljudima. Ja sam to i učinila, oprostite ako je malo zbunjen, razumite to je posledica svega kroz šta su on i njegova porodica prošli tokom protekla 2 dana. Srećan Uskrs svima! #nedirajmikomšiju pic.twitter.com/6oQXL1H12B — Sophia (@sodzinjon) April 27, 2019

U subotu je nekoliko desetina žitelja Borče protestovalo ispred pekare "Roma" u ovom beogradskom naselju, revoltirani fotografijom jednog od radnika pekare na kojoj se vidi kako u samom centru Beograda širi prste preko grudi u znak orla, simbola tzv. Velike Albanije. Za to vreme vlasnici pekare navodno su se nalazili u stanu iznad lokala, odakle su sve posmatrali. Nakon što se situacija malo smirila, na društvenim mrežama pojavio se snimak izvesnog Đure iz "Rome", u kojem se izvinjava svima.U opisu snimka koji je u subotu osvanuo na Tviteru stoji da je "Đura danas, nakon celog ludila, želeo da napravimo ovaj snimak, hteo je da se obrati ljudima". Devojka koja je objavila snimak napisala je da mu ne zamerimo ako je malo zbunjen jer je to "posledica svega kroz šta su on i njegova porodica prošli tokom protekla 2 dana. Srećan Uskrs svima!".- Ja sam Đura, ime moje firme je Roma, ovde živim osam godina. Ja se izvinjavam svima, nema ništa od moje slike, ja nisam taj lik. Svi me znaju ko sam i šta sam, želim mir. Ovo je moja kuća, ovo je moj dom, ja nemam drugu kuću, ovde živim već osam godina. Kako sam živeo do sad, želim i dalje da živim - rekao je Đura.On je rekao kako ovde živi i školuje decu.- Ovo je moja kuća, moja država. Srećan svima Uskrs, mojim prijateljima, komšijama koji su danas imali loše mišljenje o meni. Izvinjavam se svima još jednom, to nije bilo namerno i nije iz moje firme. Nemojte da se brinete, nisam ja vaš neprijatelj nego vaš pravi kućni prijatelj i vaš domaćin. Hvala vam svima i sve najbolje - rekao je Đura na snimku, koji je objavljen u subotu oko 14.25 sati, nakon protesta besnih građana.

STEFANOVIĆ: MANIPULACIJE ZBOG POLITIČKIH POENA

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović osudio je danas manipulacije u vezi s protestom ispred jedne pekare u vlasništvu Albanca u beogradskom naselju Borča kao ubiranje sitnih političkih poena i dolivanje ulja na vatru.

"Povodom raznoraznih manipulacija o jučerašnjim događajima u Borči i radu policijskih službenika koje smo mogli da čujemo od strane pojedinih političara, kako iz Beograda, tako i iz Prištine, želim da istaknem da sam šokiran tolikom paušalnošću, kao i njihovom uigranošću u spremnosti da zarad ubiranja sitnih političkih poena dolivaju ulje na vatru", istakao je Stefanović u saopštenju.

Kako je dodao, policijski službenici su bili prisutni sve vreme tokom okupljanja građana ispred pekare u Borči koji su se organizovali putem društvenih mreža kako bi izrazili negodovanje zbog radnika koji se slikao sa dvoglavim orlom koji simboliše Veliku Albaniju, i obezbeđivali da ne dođe do narušavanja javnog reda i mira.

"O svemu su pravovremeno obavestili nadležno tužilaštvo, koje im je naložilo da dostave izveštaj. Pomenuto okupljanje je proteklo bez ijednog incidenta i policija nije, niti će dozvoliti da dođe do narušavanja javnog reda i mira", rekao je Stefanović.

On je apelovao na građane koji su protestovali da ne zaborave da je Beograd oduvek bio i ostao miroljubiv i domaćinski grad, a "prištinske političare i njihove partnere u Beogradu" podsetio da uprkos njihovim konstantnim širenjima huškačke propagande ne mogu sakriti istinu.