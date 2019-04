Tanjug | 19. april 2019. 14:57 |

Profesor Sedme beogradske gimnazije Z.O., koji je ošamario učenicu u četvrtak tokom časa, izjavio je danas da je to učinio u stanju neuračunljivosti, jer je učenica svoje nezadovoljstvo ocenom izražavala vikom i neprimerenim ponašanjem i najavio da će protiv učenika J.K. i P.P. koji su reagovali u odbrani drugarice, podneti krivične prijave zbog "laži i manipulacija".Kako je naveo, učenica J.K., kada ju je opomenuo da se tako ne ponaša najpre je sela na klupu i okrenula mu leđa, a potom na upozorenje odgovorila da on nije nikakav autoritet kada "ona može tako da sedi". Zatim mu se, dodaje, unela u lice, uštinula ga i kikom udarila po očima kada se okretala, preneli su beogradski mediji otvoreno pismo Z.O."U tom trenutku, u stanju neuračunjljivosti, za šta imam dokaz od psihijatra, ja sam je ošamario, te je ubrzo učenik P.P. ustao i tri puta me udario u glavu. Zbog njegovih udaraca lekari su konstantovali da je trauma pretrpljena i stavili su mi kragnu", rekao je Z.O. i dodao da će u krivičnom postupku dokazati svoju nevinost."Moje delanje putem šamara bilo je posledica nužne odbrane koja se desila u stanju neuračunljivosti", naveo je Z.O.