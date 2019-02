Novosti online | 05. februar 2019. 10:41 | Komentara: 0

Od 18. februara u Beogradu stupaju na snagu izmene u sistemu parkiranja u glavnom gradu. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže sa RTS da se izmene uvode kako bi se, pre svega, olakšao život stanarima centralnih gradskih zona.Vesić najavljuje da će biti zonirano 2.000 novih parking mesta u najužem centru gradu, kao i na Novom Beogradu, uglavnom prema zahtevima stanara, jer im to omogućava lakše parkiranje."Uvodimo jednu novu zonu, to je zona A, koja će biti u okolini Kosančićevog venca i koja će trajati samo pola sata, to je za onaj najuži centar grada gde ljudi dolaze poslom i zaista nema potrebe da ostaju duže od pola sata", kaže Vesić. Uvodi se i novina kada se u pitanju tri postojeće zone – crvena, žuta, zelena.U crvenoj zoni, koja traje sat vremena, moći da se doplati pola sata, dok će u žutoj i zelenoj zoni moći da se doplati dodatni sat bez preparkiranja. "Na taj način omogućavamo ljudima koji se eventualno zateknu u gradu, moraju da obave neki posao, ne mogu da stignu da završe, a ističe im vreme, da mogu na miru da završe posao, što će naravno dodatno platiti", objašnjava Vesić.Cena pretplatnih kartica za stanare zgrada u tim zonama neće se menjati. Biće, međutim, uvećane kazne za one koji ne poštuju pravila parkiranja u zonama. Kazna za crvenu zonu biće sa 1.870 povećana na 2.800 dinara. Vesić ukazuje da će i dalje važiti popust od 50 odsto ukoliko se kazna plati u roku od osam dana.Sve navedene izmene uvode se prevashodno zbog stanara koji žive u centru grada i vrlo često nemaju gde da se parkiraju. Vesić je napomenuo i da je u toku intenzivno saniranje rupa na kolovozima koje se jave svake zime, zbog bacanje većih količina soli."Beograd-put" dnevno sanira oko 350 rupa, a angažovana su i privatna preduzeća odabrana na tenderu. Građane je pozvao da gradskim vlastima prijave gde se nalaze rupe na putu i one će, kako je rekao, vrlo brzo biti sanirane.(RTS)