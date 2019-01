AUTOBUSKI saobraćaj u delovima beogradskih naselja Žarkovo, Cerak i Sremčica obustavljen je u četvrtak nešto pre 9.00 zbog zaleđenog kolovoza, javili su reporteri agencije Beta. Kolona sa autobusima na linijama 37, 50 i 89 nalazi se zaustavljeni na nizbrdici kod semafora u Ulici Ratka Mitrovića.

Nekoliko autobusa na liniji broj 52 zaustavljen je na raskrsnici ulica Ace Josimovića i Ace Mitrovića. Putnici iz tih autobusa nastavljaju put pešice.

U Gradskom saobraćajnom preduzeću rečeno je agenciji Beta da je stanje u Beogradu "katastrofalno" i da je autobuski saobraćaj obustavljen u celom Železniku i Sremčici.

Foto Tviter / Udes u Lipovičkoj šumi



"Pošto je pre izvesnog vremena RMHZ promenio prognozu i najavio sedam do 10 centimetara snega, oko 9.30 sati smo proglasili četvrti stepen angažovanja. To znači da ćemo oko 11 sati na ulicama imati dodatnih 29 kamiona, što je ukupno 90, i oni će ostati u tom stepenu angažovanja sve dok sneg ne prestane da pada, što se očekuje do 14 časova", rekao je on za RTS.

Foto Tanjug



Naveo je da je sudar bio u Ulici vojvode Stepe, u kojem je učestvovao tramvaj zbog čega je bio tramvajski saobraćaj obustavljen.

U Ulici Džordža Vašingtona, u nivou Bulevara despota Stefana, došlo je do kvara na električnim instalacijama zbog čega je takođe obustavljen tramvajski saobraćaj, dok je u Bulevaru oslobođenja došlo je do sudara u kojem je učestvovao autobus, pa se i tamo saobraćaj odvija otežano, rekao je Vesić.

Ukoliko sneg nastavi da pada, moguće je da ćemo u prigradskim naseljima, na delovima puta koji se nalaze na uzbrdicama, imati određenih problema, dodao je on.

Vesić kaže da će tokom noći biti poledice zbog čega je apelovao na vozače da budu dodatno oprezni, što se posebno odnosi na one koji nemaju veliko iskustvo za volanom.

"Tokom vikenda nas očekuju nove padavine i sedam do 10 centimetara snega, ali i ledeni talas tokom kojeg temperatura neće prelaziti nulu", rekao je zamenik gradonačelnika.