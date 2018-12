Tanjug | 31. decembar 2018. 10:41 | Komentara: 0

Linija br. 74, će u smeru prema Bežanijskoj kosi saobraćati izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.





Režim gradskog prevoza biće izmenjen tokom novogodišnjih praznika, a zbog manifestacije dočeka 2019. godine na platou ispred Doma Narodne skupštine, promene će važiti od ponedeljka u 19 sati do 1. januara u 3.20 sati.Kako je saopšteno, linija br. 23 saobraćaće izmenjenom trasom, u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Takovska - 27.marta do Sajma ulicama 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Karaburmi Kneza Miloša), Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.Linija br. 24 saobraćaće izmenjenom trasom u oba smera: Francuska, Trg republike - kroz terminus (u smeru ka Dorćolu - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Beogradska, Njegoševa i dalje redovnom trasom.Linija br. 26, 26n i E8 će saobraćati trasom u oba smera: Francuska, Trg republike - kroz terminus (u smeru ka Dorćolu - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.Linije br. 27, 202n i 301n će saobraćati izmenjenom trasom i to: Trg Republike, (u smeru ka Trgu republike - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Promenu smera kretanja vozila će obavljati oko parka ispred Doma vojske.Linije br. 27, 202n i 301n će saobraćati izmenjenom trasom: Trg Republike, (u smeru ka Trgu republike - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Promenu smera kretanja vozila će obavljati oko parka ispred Doma vojske.Linije br. 37, 44, 37n, 56n i 511n će saobraćati od Trga Republike sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike, Makedonska, Braće Jugović, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Dunav stanici Kneza Miloša) i dalje redovnim trasama,Llinija br. 58 će saobraćati sledećom trasom: Bulevar despota Stefana (u povratku Poenkareova) - Cvijićeva - Takovska - 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Dunav stanici Kneza Miloša) i dalje redovnom trasom.Llinija EKO 1 će saobraćati od terminusa Vukov spomenik ulicama Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Svetogorska, Makedonska, Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Terazijski tunel i dalje redovnom trasom.Umesto trolejbusa sa linija br. 40 i 41 će raditi autobusi i to na relaciji Banjica 2 - Admirala Geprata, sa oznakom 41A.Trasa linije 41A: Admirala Geprata - Kneza Miloša (u povratku Savska - Drinska - Sarajevska - Balkanska) - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Crnotravska - Neznanog junaka - Paunova - Banjica 2.Redovne noćne linije počeće sa radom u 22 sata. Vozila privatnih prevoznika izaći će u saobraćaj dva sata ranije, odnosno 22 sata, a od ponoći će saobraćati po redovnom planu.Redovne dnevne linije: 7, 15, 16, 17, 27, 29, 33, 48, 53, 84, 88 i 95, do 2200 časa radiće po redu vožnje za radni dan.Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22 časa isključuju se iz saobraćaja.Od 22:00 do 04:00 časa vozila sa ovih linija kao i vozila sa linija br. 29A i 41A će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama.Vozila JGP-a na izmenjenom delu trase koristiće sva postojeća stajališta.