Deci koja sa majkama borave u Sigurnoj kući danas su uručeni novogodišnji paketići, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je nastavak pomoći Grada Beograda Sigurnoj kući, kao i nove projekte jer je, kaže, borba protiv nasilja u društvu, posebno nad ženama, trajna politika i opredeljenje.Vesić je rekao da je Grad Beograd obezbedio 20 novogodišnjih paketića za decu iz Sigurne kuće, gde je trenutno 18 dece i 26 žena, ali i naveo da se njihov broj stalno menja."Kao deo saradnje koju Grad Beograd ima sa Sigurnom kućom organizovali smo da danas deca koja se trenutno nalaze u Sigurnoj kući dobiju novogodišnje paketiće, ka i sva druga deca u Srbiji", rekao je Vesić.Naveo je i da je danas još jedan lep dogadaj za Sigurnu kuću budući da su Apotekarska ustanova Beograd i kompanija Hemofarm odlučili da poklone potrebne lekove za godinu dana namenjene ženama u Sigurnoj kući."Od danas će za čitavu narednu godinu imati najneophodnije lekove. Inače, pošto se ne zna se koliko će žena biti u Sigrunoj kući, ko će doći tokom dana ili noći, dešavalo se da nema dovoljno lekova i da moraju da čekaju da se otvore apoteke ili da se obezbede lekovi na drugi način", rekao je Vesić.Naglasio je da je Sigurna kuća važan projekat za Grad Beograd."U 2019. naš čekaju novi projekti kada je u pitanju Sigurna kuća, jer borba proitv nasilja u društvu i borba protiv nasilja posebno nad ženama je nešto što je naša trajna politika i naše opredljenje kao društva", kaže Vesić.Događajima poput današnjeg, navodi Vesić, skreće se pažnja društva da je nasilje neprihvatljivo i da postoje žene žrtve nasilja kojima, pored sankcije za nasilnike, treba omogućiti da ih društvo prihvati na način na koji one to zaslužuju."Sigurna kuća je prvi korak. Posle Sigurne kuće sledi to da im obezbedimo smeštaj u nekom prelaznom periodu dok se ekonomski ne osamostale da žive sa decom", kaže Vesić.Zamenik gradonačelnika je naveo da su tokom 2018. potpisani ugovori sa komanijama koje ženama iz Sigurne kuće obezbeđuju posao."Ključ njihovog izlaska iz ove situacije u kojoj se nalaze je da budu ekonomski nezavisne, da društvo pokaže da brine o njima i da ih neće ostaviti i u ovakvim situacijama kada se zasta osećaju bespomoćno", naglasio je Vesić.On je, međutim, rekao da se nažalost u našem društvu ne prijavljuje sigurno veći deo onog nasilja koji se desio nad ženema iz mnogih razloga."Mnoge zene ne znaju da mogu da dobiju zaštitu, nalaze se u sredinama gde se suočavaju sa predrasudama ili misle da će nešto tako proći. Ovo je naša poruka svima njima, svako ko se nađe u situaciji da trpi nasilje treba da potraži pomoć društva, a mi smo kao društvo zaista pokazali kroz pomoć Sigurnoj kući da smo spremni da se suočavamo sa ovim problemom i da stanemo iza ovih žena", poručio je Vesić.Uručenju novogodišnjih paketića deci iz Sigurne kuće prisustvovali su i gradske sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, koorinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević i glumac Svetislav Goncić.